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Военно-Грузинская дорога - грузовые трейлеры на пути к грузино-российской границе

Верхний Ларс сегодня: дорога в Россию открыта для легковых автомобилей

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Общество
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Темы:
Ситуация на Военно-Грузинской дороге (172)
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Автомобили будут проезжать участок Млета-Гудаури и Гудаури-Коби на Военно-Грузинской дороге в безостановочном режиме

ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Движение в направлении границы Грузии с Россией на отрезке Гудаури-Коби трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс открылось для легковых автомобилей, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог.

Между тем, сохраняется запрет на движение транспорта с прицепом и полуприцепом.

Процесс очистки от снега участка Коби-Гудаури автомобильной дороги Мцхета-Степанцминда-Ларс
© photo : press office of the Roads Department of Georgia
На дорогах Грузии действуют ограничения: фуры на границе с Россией пока на "приколе"

По информации Национального агентства окружающей среды, автомобили будут проезжать участок Млета-Гудаури и Гудаури-Коби на Военно-Грузинской дороге в безостановочном режиме. При этом движение на отрезке Гудаури-Коби осуществляется только через лавинозащитные тоннели.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

Сухопутные границы Грузии, закрытые в связи с пандемией коронавируса с марта 2020 года для иностранцев, открыты только для грузоперевозчиков и граждан Грузии, возвращающихся на родину.

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Темы:
Ситуация на Военно-Грузинской дороге (172)
Теги:
Департамент автомобильных дорог, Военно-Грузинская дорога, Грузия

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