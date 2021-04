Верхний Ларс сегодня: дорога в Россию открыта для легковых автомобилей

ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Движение в направлении границы Грузии с Россией на отрезке Гудаури-Коби трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс открылось для легковых автомобилей, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог.

Между тем, сохраняется запрет на движение транспорта с прицепом и полуприцепом.