Третья волна коронавируса дошла до Грузии

От 50% до 70% случаев инфицирования коронавирусом, наблюдаемых в стране сегодня, - это так называемый британский штамм, заявил эпидемиолог

ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. В стране началась третья волна коронавируса, необходимо, чтобы она была максимально управляемой и не переросла в масштабную эпидемию, заявил руководитель Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.

"В стране началась третья волна, но мы хотим, чтобы она была максимально управляемой и мы не вошли в масштабную эпидемию. Все эти кластеры, которые у нас были до сих пор, прямо или косвенно связаны с массовыми мероприятиями разного рода - это свадьбы, панихиды, дни рождения и т. д.", - сказал Гамкрелидзе.

По его словам, от 50% до 70% случаев инфицирования коронавирусом, наблюдаемых в стране сегодня, - это так называемый британский штамм.

Ученые признали обнаруженный в Великобритании штамм коронавируса более опасным, чем исходная форма патогена. Специалисты изучили данные по случаям COVID-19 ведущих клиник Лондона и выяснили, что новый вариант вируса на 30-70 процентов более смертоносный.

Гамкрелидзе также оценил рост случаев за последние две недели. По его словам, ежедневно регистрируется более 600 случаев инфицирования коронавирусом, увеличивается индекс воспроизводства, который больше единицы в течение почти 20 дней, а показатель новых случаев сегодня составляет почти 3% - все эти цифры говорят о том, что эпидемиологическая ситуация в стране ухудшается.

Озабоченность Гамкрелидзе вызывает тот факт, что количество желающих пройти вакцинацию в стране по-прежнему невелико.

"Вакцинировано 19 694 человека, вчера вакцинировано 1 497 человек. Постепенно количество желающих немного увеличивается, по состоянию на 30 апреля зарегистрировано 17 тысяч человек, но это очень мало. В апреле-мае нам нужно не менее трех-четырех тысяч прививок в день, в то время как среднесуточный показатель за последние две недели находится в пределах 1100.

К сожалению, активность невысока, и население по-прежнему нуждается в частых призывах, что нет другого способа победить эту эпидемию, кроме вакцинации. Если до конца этого года мы вакцинируем 60% взрослого населения, то эпидемия в стране закончится", - сказал Гамкрелидзе.

За минувшие сутки в Грузии зарегистрировано 707 новых случаев заражения коронавирусом, тем самым общее число инфицированных увеличилось 288 396.

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