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Учеба в школе во время эпидемии коронавируса - дети и педагоги в масках

Эпидситуация в школах Грузии ухудшилась - последние данные

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (58)
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По просьбе родителей, на данном этапе по всей стране 43 школы и 174 отдельных класса переведены на дистанционное обучение

ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Коронавирус диагностировали у 0,2% учителей и сотрудников администрации школ, а также у 0,04% учащихся по всей Грузии, эти данные мониторинга, проведенного с 5 по 10 апреля, приводит Минобразования Грузии.

Эпидситуация в школах за минувшую неделю несущественно, но ухудшилась. Так, за предыдущую неделю коронавирус был диагностирован у 0,1% учителей и сотрудников школьной администрации, а также у 0,03% учеников. Следует отметить, что случаев внутреннего распространения в школах не зафиксировано.

Амиран Гамкрелидзе на брифинге
© Sputnik / STRINGER
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По просьбе родителей, в том числе в связи с подтверждением вируса, на данном этапе по всей стране 43 школы и 174 отдельных класса переведены на дистанционное обучение.

Для сравнения, по данным на 4 апреля в Грузии таких школ было 37 школ, а отдельных классов 117.

По всей стране увеличилось количество учителей из группы риска, изъявивших желание работать дистанционно. На данном этапе в формате дистанционного обучения работают 98 учителей по всей стране.

В случае обнаружения вируса, школы обычно действуют в соответствии с протоколом, установленным министерством здравоохранения.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (58)
Теги:
Школа, Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Грузия

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