Главный инфекционист Грузии призвал вакцинироваться, чтобы пережить третью волну COVID-19

Призрак третьей волны виднеется из Европы и соседних стран, сейчас для Грузии настали самые критические дни, заявил директор больницы

ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Из-за приближающейся третьей волны коронавируса в Грузии наступили тяжелые дни, пережить которые населению поможет лишь вакцинация, заявил директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.

По словам главного инфекциониста Грузии, с третьей волной уже столкнулись в ряде стран Европы и соседних с Грузией республиках.

"Призрак третьей волны виднеется из Европы и соседних стран, сейчас для Грузии настали самые критические дни, если мы все сделаем прививки, мы переживем третью волну", - сказал Церцвадзе в эфире телеканала Rustavi2.

Он призвал население активно использовать защитные маски, игнорирование которых приведет к тяжелым последствиям. Последние ударят как по клиническому сектору, так и по экономике страны.

"Нельзя допустить третью волну, потому что это приведет к большим неудобствам. В том числе возникнет напряженность в клиническом секторе, новые ограничения, которые тяжело перенесут страна и экономика", - сказал Тенгиз Церцвадзе.

Он попросил граждан взять на себя максимальную ответственность, чтобы избежать губительного третьего закрытия страны.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране Межведомственный координационный совет во главе с премьер-министром принял решение объявить дни с 4 по 11 мая в Грузии официальными выходными.

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