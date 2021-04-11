22:52 11 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0646
  • 100 RUB4.4399
  • USD3.4260
Поиск
Тенгиз Церцвадзе

Главный инфекционист Грузии призвал вакцинироваться, чтобы пережить третью волну COVID-19

photo : Government of Georgia / FB
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (60)
36302
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/18/250141906.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210411/251432258/Glavnyy-vrach-prizyvaet-vaktsinirovatsya-chtoby-perezhit-tretyu-volnu-COVID-19.html

Призрак третьей волны виднеется из Европы и соседних стран, сейчас для Грузии настали самые критические дни, заявил директор больницы

ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Из-за приближающейся третьей волны коронавируса в Грузии наступили тяжелые дни, пережить которые населению поможет лишь вакцинация, заявил директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.

По словам главного инфекциониста Грузии, с третьей волной уже столкнулись в ряде стран Европы и соседних с Грузией республиках.

Амиран Гамкрелидзе на брифинге
© Sputnik / STRINGER
Третья волна коронавируса дошла до Грузии

"Призрак третьей волны виднеется из Европы и соседних стран, сейчас для Грузии настали самые критические дни, если мы все сделаем прививки, мы переживем третью волну", - сказал Церцвадзе в эфире телеканала Rustavi2.

Он призвал население активно использовать защитные маски, игнорирование которых приведет к тяжелым последствиям. Последние ударят как по клиническому сектору, так и по экономике страны.

"Нельзя допустить третью волну, потому что это приведет к большим неудобствам. В том числе возникнет напряженность в клиническом секторе, новые ограничения, которые тяжело перенесут страна и экономика", - сказал Тенгиз Церцвадзе.

Ученики идут в школу
© Sputnik / STRINGER
Эпидситуация в школах Грузии ухудшилась - последние данные

Он попросил граждан взять на себя максимальную ответственность, чтобы избежать губительного третьего закрытия страны.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране Межведомственный координационный совет во главе с премьер-министром принял решение объявить дни с 4 по 11 мая в Грузии официальными выходными.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (60)
Теги:
Вакцинация, Коронавирус COVID-2019, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Модели в нарядах Андреса Сарда на Неделе моды Mercedes-Benz в Мадриде
Жаркая и эпатажная неделя моды в Мадриде - фото
В Баку разбит Сад Памяти: дань уважения павшим бойцам
Дань уважения павшим бойцам ВОВ: в Баку разбили "Сад Памяти" - видео
Что и насколько подорожало в Грузии
А что не подорожало? Цены в Грузии - март 2021
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться