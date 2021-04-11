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Патрульная полиция штрафует за нарушение правил при пандемии коронавируса

Нарушения ковид-ограничений: МВД выписало 1,5 тысячи штрафов

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (60)
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В течение суток за нарушение правил ношения масок было оштрафовано 1 287 человек, а 139 человек оштрафовано из-за появления на улице в ночное время

ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии за минувшие сутки зафиксировало 1 567 случаев нарушения ковид-ограничений, говорится в сообщении ведомства.

После полуторамесячного перерыва министерство внутренних дел возобновило учет ковид-нарушений в стране.

Амиран Гамкрелидзе на брифинге
© Sputnik / STRINGER
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В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Грузии действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 21:00 до 05:00, так называемый "комендантский час".

Только за последние сутки за нарушение правил ношения масок было оштрафовано 1 287 человек. Еще 141 гражданину штраф был выписан за повторное нарушение масочного режима.

Остальные нарушения – это игнорирование запрета на появление на улице в ночное время. За последние сутки было выявлено 139 подобных случаев.

Штраф за нарушение масочного режима в Грузии составляет 20 лари (6 долларов), а вот за нарушение ограничения на передвижение в ночное время – две тысячи лари (600 долларов).

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (60)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, МВД Грузии, Грузия

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