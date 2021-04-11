Илия II соболезнует королеве Великобритании в связи с кончиной супруга

Патриарх написал, что просит Господа дать мужество и духовную силу Елизавете II на благо королевской семьи и страны

ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II выражает соболезнования королеве Елизавете II в связи со смертью супруга принца Филиппа.

Супруг британской королевы Елизаветы II принц Филипп скончался 9 апреля в возрасте 99 лет. Его похоронят 17 апреля в часовне Святого Георгия в Виндзоре. Из-за пандемии коронавируса траурная церемония пройдет с соблюдением всех требований ВОЗ.

"Ваше Превосходительство, от имени Апостольской автокефальной православной церкви Грузии и меня лично примите соболезнования в связи с кончиной супруга, Его Королевского Высочества, герцога Эдинбургского, принца Филиппа. В лице принца Филиппа на протяжении десятилетий у вас был достойный и верный спутник в несении вашего почетного креста. Мы разделяем горе королевской семьи и Соединенного Королевства, которое разделяет весь мир", - говорится в письме.

Как отметил Патриарх в своем письме, он молится за бессмертную душу принца Филиппа и в то же время просит Господа дать мужество и духовную силу Елизавете II на благо королевской семьи и страны.

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