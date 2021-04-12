Подпольный ночной клуб обнаружен в Тбилиси

Владельца и арендатора помещения, где проводились подпольные вечеринки, оштрафовали на 10 тысяч лари, а субарендатора – на 2 тысячи лари

ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Подпольный ночной клуб в Тбилиси, где регулярно, несмотря на строгие регуляции, проводились массовые мероприятия, опечатали сотрудники департамента инспекции труда Грузии, заявил глава ведомства Бека Перадзе.

"В районе улицы монаха Габриэля Салоси в последние дни систематически проводились масштабные мероприятия, грубо нарушающие регуляции", – сообщил Перадзе журналистам.

По его словам, в мероприятиях принимали участие "несколько сотен человек". При этом никакие меры безопасности не соблюдались. Речь идет о ношении масок и социальной дистанции.

В Инспекции труда пояснили, что организаторы подпольных вечеринок разработали своеобразную схему, чтобы обходить строгие санкции. Вся ответственность возлагалась на субарендатора. При этом регулярно договоры о субаренде заключались с новыми физическими лицами.

Владельца и арендатора помещения, где проводились подпольные вечеринки, оштрафовали на 10 тысяч лари, а субарендатора – на 2 тысячи лари. Подвал, где функционировал клуб, опечатали.

По решению правительства Грузии, с 8 апреля в стране запрещено предоставлять помещения для проведения массовых мероприятий, свадеб, поминок и юбилеев. А между арендатором и арендодателем подписывается специальный договор.

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