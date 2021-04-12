Появление на сайте Патриархии в Facebook 500 фальшивых страниц с некорректными комментариями расценивается как очередная атака на Грузинскую православную церковь

ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. На Facebook страницу Патриархии Грузии осуществлена информационная атака, сообщает служба по связям с общественностью Патриархии.

На сайте появились около 500 фальшивых страниц пользователей с индийскими именами.

"Мы с сожалением отмечаем, что в рамках медиакампании, направленной против церкви, уже давно началось манипулирование очень явным методом – так называемыми "ботами" и "троллями", то есть несуществующими Facebook страницами. Думаем, что в информационном мире это устаревший метод, по меньшей мере нужно чувствовать неловкость, чтобы вести антипиар в отношении такой важной институции для государственности, как церковь", – говорится в заявлении.

Выражение эмоций (лайки, смех и др.) через фальшивые страницы, нецензурные комментарии несуществующих лиц на странице службы по связям с общественностью Патриархии Грузии стали почти повседневностью, отмечено в заявлении. Некоторые из них связаны с акцией, которая прошла на днях в поддержку церкви. Только по данному факту выявлено 500 фальшивых страниц.

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