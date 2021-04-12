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Учеба в школе во время эпидемии коронавируса - дети и педагоги в масках

В школах Грузии появятся соцработники системы образования

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Образование в Грузии (560)
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Sputnik Грузия
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Соцработники активно будут сотрудничать с детьми, родителями и учителями и способствовать созданию позитивной среды в школах

ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Впервые в системе образования Грузии появятся соцработники, которые будут работать со школьниками и создавать позитивную образовательную среду в школах, сообщает пресс-служба министерства образования и науки страны.

Соцработники активно будут сотрудничать с родителями, опекунами или законными представителями школьников. В рамках своих прав они будут проводить встречи образовательного характера в школах и семьях, а также с учителями и с сотрудниками администрации учебных заведений, отмечают в ведомстве.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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На первом этапе конкурса Служба школьных приставов подобрала 28 квалифицированных соцработников из центров психосоциального обслуживания. С апреля они будут определены по офисам Тбилиси, Кахети, Квемо Картли, Аджарии, Гурии, Имерети и Рача-Лечхуми.

Путем конкурса будут подобраны еще 22 человека и впоследствии в центрах всех регионов Грузии будет соцработник, который окажет ученикам и их родителям соответствующее социальное обслуживание.

С соцработниками, трудоустроенными в системе образования, встретились первый заместитель министра образования и науки Екатерина Дгебуадзе и замглавы Службы школьных приставов Нино Шатберашвили. На встрече был рассмотрен вопрос необходимости усиления компонента социальной заботы в школах.

По словам Дгебуадзе, интеграция соцработников в систему общего образования снизит и искоренит факторы, которые мешают детям более эффективно включиться в образовательный процесс. 

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Темы:
Образование в Грузии (560)

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