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Эпидемия коронавируса - карантин в четырех селах в Абаша, Западная Грузия

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 359

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (65)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210412/251436214/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-359-.html

За последние 24 часа от коронавируса скончались шесть человек, из ковид-клиник страны выписаны 526 пациентов, а с начала пандемии вылечились 277 829

ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 359. Скончались шесть человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 288 755 случаев заражения.

Тенгиз Церцвадзе
photo : Government of Georgia / FB
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Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 526 человек, с начала пандемии вылечились 277 829 пациентов. Скончались 3 883.

За сутки сделано 13 685 тестов, в том числе 7 795 на антиген и 5 890 ПЦР-тестов.

Показатель инфицирования: за сутки – 2,62%, за последние 14 дней – 2,31%, за последние семь дней – 2,51%.

В карантине в данное время находятся 188 человек, в стационарах – 2 422, в ковид-гостиницах – 295.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (65)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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