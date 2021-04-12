COVID-статистика – количество инфицированных в Грузии растет

Сейчас в стране 6 873 активных случая, 2 422 нуждаются в стационарном лечении, 380 пациентов считаются тяжелыми, 79 подключены к аппарату искусственного дыхания

ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. В Грузии за минувшие сутки сделано 13 685 тестов на коронавирус, 7 795 – на антиген, 5 890 – ПЦР-тестов и выявлено 359 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.

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С начала пандемии в Грузии зафиксировано 288 755 случаев инфицирования.

За минувшие сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 526 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 277 829 пациентов.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за минувшие сутки скончались шесть пациентов, а с начала пандемии – 3 883.

Из 359 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 202, Аджарии – 46, Имерети – 19, Квемо Картли – 14, Шида Картли – 14, Гурия – 9, Самегрело - Земо Сванети – 40, Кахети – пять, Мцхета-Мтианети – семь, Самцхе-Джавахети – два, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – один.

На данный момент в Грузии 6 873 активных случая, из них 2 422 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 380 пациентов тяжелое, 79 подключены к аппарату искусственного дыхания. 295 человек находятся в ковид-гостиницах. 4 300 человек проходят курс лечения дома.

В карантинных пространствах остаются 188 человек, а в самоизоляции – 12 794.

Показатель положительности по данным на 11 апреля составляет 2,12%, за две недели – 2,31%, за семь дней – 2,51%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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