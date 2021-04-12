Ковид-ограничения в Грузии: выявлено более 1,3 тысячи нарушений

"Комендантский час" стали нарушать меньше, а вот число нарушителей масочного режима все еще остается тревожным

ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. За минувшие сутки в Грузии выявлено 1 385 случаев нарушения ковид-ограничений, сообщается на сайте министерства внутренних дел.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Грузии действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 21:00 до пяти утра, так называемый "комендантский час".

Только за последние сутки за нарушение правил ношения масок были оштрафованы 1 116 человек. Еще 149 гражданам штраф был выписан за повторное нарушение масочного режима.

Остальные нарушения – это игнорирование запрета на появление на улице в ночное время. За последние сутки было выявлено 118 подобных нарушений, из них один нарушитель является юридическим лицом.

Штраф за нарушение масочного режима в Грузии составляет 20 лари (около 6 долларов), а в случае повторного нарушения сумма удваивается. Штраф за нарушение ограничения на передвижение составляет 2 тысячи лари (602,5 доллара).

Эпидемиологи полагают, что масочный режим в Грузии сохранится минимум еще год, пока вакцинацию от коронавируса не пройдет 70% населения.

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