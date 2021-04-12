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В заповеднике Лагодехи появится новый туристический объект

Грузинский рейнджер признан одним из лучших в мире

photo: courtesy of Agency of Protected Areas (Georgia)
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210412/251437261/Gruzinskiy-reyndzher-priznan-odnim-iz-luchshikh-v-mire.html

Георгий Абрамишвили 17 лет работает рейнджером на охраняемой территории Бацара-Бабанеури в Кахети и очень любит свою профессию и природу

ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Грузинский рейнджер Георгий Абрамишвили попал в десятку лучших рейнджеров мира, сообщается на странице Агентства охраняемых территории в Facebook.

Международный союз охраны природы (IUCN) и Всемирная комиссия по охраняемым территориям (WCPA) удостоил главного рейнджера охраняемой территории Бацара-Бабанеури (Кахети, Восточная Грузия) награды международных рейнджеров.

Боржоми-Харагаульский национальный парк
photo: courtesy of Borjomi-Kharagauli National Park
Рейнджеры в Боржоми-Харагаульском парке спасли раненую птицу бородач

Абрамишвили 17 лет работает рейнджером и охраняет природное богатство своей страны. Он признан одним из лучших благодаря самоотверженному труду, умению справляться с рисками и вызовами, отмечают в Агентстве охраняемых территории Грузии.

Награда международных рейнджеров учреждена Международным союзом охраны природы, Всемирной федерацией рейнджеров, Global Wildlife Conservation и Conservation Allies.

В Грузии на сегодняшний день 14 государственных заповедников, 10 национальных парков, 18 отчужденных территорий, 41 естественный памятник и два защищенных ландшафта. Первая защищенная территория – Лагодехский государственный заповедник – был создан в Грузии 1912 году.

Общая площадь защищенных территорий – 520 811 гектаров.

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