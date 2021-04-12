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Иракли Макацария, участник шоу Холостяк на украинском TV

Грузинский "холостяк" нашел свою любовь – фото

photo: courtesy of Irakli Makatsaria
Общество
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Темы:
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210412/251437447/Gruzinskiy-kholostyak-nashel-svoyu-lyubov---foto.html

В грузинской столице горячо обсуждают новоиспеченную пару – завидного жениха Ираклия и его юную избранницу Лизу

ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Один из завидных женихов Грузии, телеведущий и предприниматель Ираклий Макацария поделился фотографией своей возлюбленной. 

Молодой мужчина опубликовал фото со своей девушкой в Instagram и подписал его "Любовь моей жизни".

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Публикация от Irakli Makatsaria (@maqatsa)

Избранницей Макацария стала 19-летняя Лиза Чичуа, дочь врача Георгия Чичуа и эндокринолога Кети Асатиани. Девушка, похоже, решила пойти по стопам родителей и учится в Тбилисском государственном медицинском университете. Также о Лизе известно, что она хорошо поет.

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Публикация от @lizachichuaa

Ираклию Макацария 36 лет, он родился и вырос в Батуми (Аджария). Среднюю школу окончил в США, а высшее образование получал уже в Тбилиси в Кавказской школе бизнеса по специальности маркетинг. Полученные знания Ираклий успешно применял в разных сферах деятельности: строительном и банковском бизнесе, в фешн-индустрии, в рекламном бизнесе.

В 2013 году Ираклий основал Maq Entertainment, которая стала первой компанией, начавшей сотрудничество с Болливудом. А в 2019 году создал собственный ювелирный бренд Makatsaria Jewerly.

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Публикация от Irakli Makatsaria (@maqatsa)

Макацария – участник романтического шоу "Холостяк 6" в 2016 году и шоу "Взвешенные и счастливые" в 2019 году (Украина). Кроме того, у бизнесмена уже есть опыт участия в танцевальном проекте – в 2017 году он стал участником грузинской версии шоу "Танцы со звездами", в котором дошел до финала.

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Темы:
Светская хроника (451)

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