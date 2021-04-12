Супруга Константина Меладзе призналась, что хочет ребенка

Вслед за своей коллегой, женой Валерия Меладзе Альбиной Джанабаевой, о ребенке задумалась и певица Вера Брежнева

ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Известная певица, экс-участница поп-группы "ВИА Гра" и супруга музыкального продюсера грузинского происхождения Константина Меладзе Вера Брежнева призналась, что хочет стать мамой в третий раз.

В одной из программ телеканала НТВ 39-летняя Брежнева сказала, что все чаще задумывается о третьем ребенке.

"Мне в течение последнего времени все больше хочется задуматься о ребенке… Точнее, я уже об этом думаю. Я забочусь о здоровье, занимаюсь спортом. Если вы меня увидите больше, то это те планы осуществятся. Не задавайте тогда вопросы: "Почему вы поправились?" Это не из-за эклеров", – говорит певица.

Если певица станет мамой в третий раз, то это будет первый общий ребенок для Веры Брежневой и Константина Меладзе. У обоих есть дети от прошлых браков. У Брежневой две дочери – Соня и Сара, а у Константина – Алиса, Лия и Валерий.

Вера Брежнева и Константин Меладзе поженились в 2015 году в Форте-дей-Марми (Италия).

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