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Модель Лейли Бибер

Жена Джастина Бибера вышла в свет в костюме от грузинского дизайнера

© AP Photo / Evan Agostini
Общество
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Темы:
Светская хроника (453)
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Sputnik Грузия
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Грузинская эстетика и шик - именно этот козырь выбрала популярная американская модель и младшая дочь актера Стивена Болдуина

ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Всемирно известная модель, жена поп-R&B-певца Джастина Бибера и представительница голливудской династии Болдуина Хейли Бибер вышла в свет в костюме от грузинского дизайнера Ануки Арешидзе.

Хейли стала гостьей YouTube-шоу известной тик-ток блогерши Дикси Дамелио. Для этого события она выбрала кожаный пиджак и брюки свободного кроя, так как модель любит вещи оверсайз.

Хейли Бибер выбрала костюм от бренда Anouki благодаря модному риелтору TATA-LA, которая предлагает работы грузинских дизайнеров (и не только) иностранным модникам. Именно она окунула многих зарубежных звезд в мир грузинского дизайна.

На это событие отреагировала и сама Ануки Арешидзе, отметив в Сторис, что она очень рада увидеть Бибер в костюме от своего бренда.

"Ты исполнила мою мечту", - обратилась Арешидзе к модному риелтору.

Ануки Арешидзе – весьма популярный грузинский дизайнер, известный и за пределами страны. В одежде от Арешидзе уже появлялись Крисси Тайген, Леди Гага, Хлои Кардашьян, Джесси Джей, мама Илона Маска Мэй Маск и другие.

Первую личную коллекцию с участием известной супермодели Ирины Шейк Арешидзе представила в 2013 году в Киеве. С тех пор каждое ее шоу неизменно собирает полные залы. Вещи Anouki продаются по всему миру через риелторов, а также в монобутиках Тбилиси и Батуми.

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Темы:
Светская хроника (453)

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