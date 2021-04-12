В Грузии число цепочек заражения увеличилось до 17 – эпидемиологи бьют тревогу

ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. В Грузии участились локальные эпидвспышки - в стране число цепочек заражения увеличилось до 17, заявил на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.
По его словам, все эти цепочки заражения управляемы, но, если не будут приняты радикальные меры, возможно, в стране начнется всеобщее распространение. Главный эпидемиолог страны отметил, что все индикаторы, определяющие эпидситуацию, в стране ухудшены.
"За последнюю неделю, по сравнению с прошлой, у нас больше положительных случаев. Это все указывает на то, что эпидситуация осложняется. Согласно сегодняшним данным, у нас около 17 кластерных эпидвспышек, которые, прямо скажу, управляемы, но это первый знак того, что если не будут предприняты радикальные меры и мы не будем следовать рекомендациям, возможно, начнется всеобщее распространение", - сказал Гамкрелидзе.
Он заявил, что в Грузии началась третья волна коронавируса.
"Эпидситуация в мире, в Европе, у нас постепенно ухудшается. Вы знаете, что во многих странах началась третья волна. Реально мы можем сказать, что и у нас тоже", - отметил Гамкрелидзе.
Он еще раз призвал всех носить маску и следовать всем рекомендациям.
С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 288 тысяч случаев инфицирования, выздоровели более 277 тысяч, 3 883 скончались.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.