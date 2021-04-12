В Грузии число цепочек заражения увеличилось до 17 – эпидемиологи бьют тревогу

Главный эпидемиолог страны считает, что пока локальные эпидвспышки управляемы, но если не принять радикальных мер, ситуация может выйти из-под контроля

ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. В Грузии участились локальные эпидвспышки - в стране число цепочек заражения увеличилось до 17, заявил на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, все эти цепочки заражения управляемы, но, если не будут приняты радикальные меры, возможно, в стране начнется всеобщее распространение. Главный эпидемиолог страны отметил, что все индикаторы, определяющие эпидситуацию, в стране ухудшены.

"За последнюю неделю, по сравнению с прошлой, у нас больше положительных случаев. Это все указывает на то, что эпидситуация осложняется. Согласно сегодняшним данным, у нас около 17 кластерных эпидвспышек, которые, прямо скажу, управляемы, но это первый знак того, что если не будут предприняты радикальные меры и мы не будем следовать рекомендациям, возможно, начнется всеобщее распространение", - сказал Гамкрелидзе.

Он заявил, что в Грузии началась третья волна коронавируса.

"Эпидситуация в мире, в Европе, у нас постепенно ухудшается. Вы знаете, что во многих странах началась третья волна. Реально мы можем сказать, что и у нас тоже", - отметил Гамкрелидзе.

Он еще раз призвал всех носить маску и следовать всем рекомендациям.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 288 тысяч случаев инфицирования, выздоровели более 277 тысяч, 3 883 скончались.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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