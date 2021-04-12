Сколько людей столкнулись с "побочками" после вакцинации в Грузии? Новая статистика

По последним данным, в стране прививку от коронавируса сделали 20 622 человека. Накануне от коронавируса привились 928 человек

ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Побочные эффекты после вакцинации в Грузии выявили у 34 граждан, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

По словам врача, в семи случаях из 34 побочные эффекты протекали тяжело.

"У нас есть соответствующий комитет, который ведет учет дальнейших осложнений после иммунизации и побочных эффектов. И установлена соответствующая форма, которую заполняют медучреждения, если такие побочные эффекты будут зафиксированы. К этому времени такие побочные эффекты зафиксированы в 34 случаях, из них у семи протекало тяжело, у остальных менее тяжело", - сказал Гамкрелидзе.

По последним данным, в стране прививку от коронавируса сделали 20 622 человека. Только 11 апреля от коронавируса привились 928 человек, в течение последней недели средний показатель прививок в день достигает 1,2 тысячи.

Ранее Совет иммунизации Грузии принял решение не вакцинировать лиц младше 55 лет препаратом AstraZeneca. Подобное решение было принято после того, как стало известно, что Европейское агентство лекарственных средств, а также ВОЗ распространили дополнительную информацию о возможных побочных эффектах AstraZeneca.

Комитет экспертов в обеих организациях еще раз подтвердил факт, что польза от данного препарата превышает все возможные риски, которые могут быть выявлены среди пациентов разной категории, однако специалисты признали возможную связь между AstraZeneca и тромбоэмболическими осложнениями.

Те граждане, которые безопасно прошли первый этап вакцинации данным препаратом в любой возрастной категории, могут сделать и вторую дозу в интервале 8-12 недель.

На данный момент в Грузии доступны вакцины AstraZeneca и Pfizer. Грузия уже получила сто тысяч доз китайской вакцины, однако когда в стране начнется ее использование, пока неизвестно.

Вакцинация против коронавируса в Грузии началась 15 марта. На первом этапе вакцинировали врачей, которые относятся к самой большой группе риска, однако из-за низкой активности программа вакцинации расширилась и к медикам добавились сначала лица старше 65 лет, а потом лица старше 55 лет, а также лица, находящиеся на диализе, или пациенты с пересаженными органами.

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