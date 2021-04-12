Второй этап вакцинации препаратом Pfizer начнется в Грузии с 21 апреля

График второй иммунизации те, кто уже сделал первую прививку препаратом Pfizer, смогут узнать 14-15 апреля

ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Вторая вакцинация препаратом Pfizer начнется в Грузии с 21 апреля, заявил на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

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14-15 апреля граждане Грузии узнают, когда они смогут зарегистрироваться для того, чтобы сделать вторую прививку вакциной Pfizer.

Что касается AstraZeneca, процесс регистрации на вторую дозу начался 12 апреля.

Гамкрелидзе еще раз призвал население старше 55 лет к вакцинации. По его словам, расширяется список клиник, где можно будет сделать прививки.

"В 322-е постановление правительства вошло дополнение о создании сервиса иммунизации во всех клиниках. До этого сервис иммунизации для клиник не был рутинным, то есть они не проводили вакцинацию... Учитывая, что ковид-вакцины имеют больше побочных эффектов, чем рутинные вакцины, эта иммунизация перешла в госпитальные учреждения", - заявил Гамкрелидзе.

Гамкрелидзе также сообщил, что, по большей вероятности, в Грузии массовая вакцинация граждан начнется в июле, когда у страны будет достаточное количество вакцин.

По последним данным, в Грузии прививку от коронавируса сделали всего 20 622 человека. Только 11 апреля прививку сделали 928 человек, в течение последней недели средний показатель прививок в день достигает 1,2 тысячи.

На данный момент в Грузии доступны вакцины AstraZeneca и Pfizer. Грузия уже получила сто тысяч доз китайской вакцины, однако когда в стране начнется ее использование, пока неизвестно.

Вакцинация против коронавируса в Грузии началась 15 марта. На первом этапе вакцинировали врачей, которые относятся к самой большой группе риска, однако из-за низкой активности программа вакцинации расширилась и к медикам добавились лица старше 65 лет, лица старше 55 лет, а также лица, находящийся на диализе или пациенты с пересаженными органами.

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