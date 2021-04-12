Названы основные причины смертности от коронавируса в Грузии

Пациент, которому известен положительный результат теста на COVID, не обращается к врачу и пытается заниматься самолечением, пока состояние не станет слишком тяжелым

ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Анализ случаев смертности в Грузии от COVID-19 показал, что по большей части люди умирали из-за запоздалого обращения за помощью в клинику, говорится в сообщении Тбилисской инфекционной больницы.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за минувшие сутки скончались шесть пациентов, а с начала пандемии – 3 883.

"Мы провели недавний анализ случаев смертности от COVID, который показал, что в большинстве случаев смерть пациентов вызвана задержкой обращения в клиники, когда состояние пациента уже настолько тяжелое, что спасти его не всегда возможно", - говорится в информации.

В инфекционной больнице также пояснили, почему в большинстве случаев больные поздно обращаются за помощью.

"Пациент с подозрительными симптомами не сдает тест на COVID или сдает его поздно. Пациент, которому известен положительный результат теста на COVID, не обращается к врачу и пытается заниматься самолечением, пока состояние не станет слишком тяжелым. Несмотря на рекомендацию семейного врача или врача скорой помощи, пациент категорически отказывается от госпитализации, пока его состояние не ухудшится до крайней степени", - подчеркивается в заявлении.

В больнице сообщают, что в редких случаях семейный врач или врач скорой помощи не могут должным образом оценить тяжесть заболевания и не происходит своевременная госпитализация пациента.

Инфекционисты призывают население учитывать возросшие в последнее время риски и при появлении подозрительных симптомов пройти обследование, а в случае положительного результата сразу же обратиться к врачу и неукоснительно выполнять все его рекомендации, включая госпитализацию.

Кроме того, в Тбилисской инфекционной клинике призвали врачей скорой помощи использовать критерии и рекомендации госпитализации, содержащиеся в национальных руководствах по клиническому ведению "COVID-19", чтобы своевременно принять решение о госпитализации пациента.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано 288 755 случаев инфицирования, побороть инфекцию сумели 277 829 пациентов.

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