Делать прививки от коронавируса в Грузии можно будет и дома

Новый сервис, над которым сейчас работают специалисты, предназначен в основном для людей, у которых проблемы с передвижением

ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. В Грузии разрабатывается сервис вакцинации от коронавируса на дому лиц, имеющих проблемы с передвижением, заявил в эфире телекомпании "Формула" глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

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По его словам, совет иммунизации Грузии уже обсуждает данный вопрос.

"Вопрос обсуждался на совете иммунологии. Скоро мы предоставим такой сервис. У нас очень активно работают группы добровольцев, Красный Крест, будут подключены студенты медицинских факультетов", – заявил Гамкрелидзе.

Он также сообщил, что сам сделает вакцину от коронавируса в мае после Пасхи.

"29 апреля у меня проходит четырехмесячный, то есть 120-дневный срок (после инфицирования коронавирусом). Затем идет Пасха. Постараюсь вакцинироваться сразу же после Пасхи. Буду прививаться, как рядовой гражданин", – заявил Гамкрелидзе.

На данный момент в Грузии доступны вакцины AstraZeneca и Pfizer. Грузия уже получила сто тысяч доз китайской вакцины, однако, когда в стране начнется ее использование, пока неизвестно.

Вакцинация против коронавируса в Грузии началась 15 марта. На первом этапе вакцинировали врачей, которые относятся к самой большой группе риска, однако из-за низкой активности программа вакцинации расширилась и к медикам добавились лица старше 65 лет, лица старше 55 лет, а также лица, находящийся на диализе или пациенты с пересаженными органами. На данный момент Грузия приостановила вакцинацию лиц младше 55 лет препаратом AstraZeneca из-за редкого, но возможного осложнения, вызванного тромбоэмболией.

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