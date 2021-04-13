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Эпидемия коронавируса - прохожие на автобусной остановке в масках

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1374

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (70)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210413/251446074/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-1374-.html

За последние 24 часа в Грузии зарегистрировано рекордное за последнее время количество инфицированных COVID-19, скончались 11 человек, вылечились 422 пациента

ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 374. Скончались 11 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 290 129 случаев заражения.

Вакцина CoronaVac компании Sinovac Biotech, фото из архива
© REUTERS / ATHIT PERAWONGMETHA
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Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 422 человека, с начала пандемии вылечились 278 251 пациент. Скончались 3 894.

За сутки сделано 37 524 теста, в том числе 28 078 на антиген и 9 446 ПЦР-тестов.

Показатель инфицирования: за сутки – 3,66%, за последние 14 дней – 2,46%, за последние семь дней – 2,58%.

В карантине в данное время находятся 205 человек, в стационарах – 2 445, в ковид-гостиницах – 323.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (70)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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