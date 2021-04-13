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Эпидемия коронавируса. Скорые и медики в Зугдидском районе у моста через реку Ингури

Главное о COVID на 13 апреля в Грузии: резкий скачок новых случаев инфицирования

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (70)
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Sputnik Грузия
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Антилидером ковид-заражения по-прежнему остается грузинская столица, за ней следуют регионы Самегрело - Земо Сванети и Аджария

ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Из 1 374 новых случаев коронавируса, зафиксированных в Грузии за последние сутки, в Тбилиси выявлено 756 фактов заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

Ковид-география остальных случаев выглядит так: в Аджарии – 116, Имерети – 97, Квемо Картли – 61, Шида Картли – 80, Гурии – 15, Самегрело - Земо Сванети – 161, Кахети – 40, Мцхета-Мтианети –30, Самцхе-Джавахети – 10, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 8.

На данный момент в Грузии 7 958 активных случаев, из них 2 445 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 400 пациентов тяжелое, 81 подключены к аппарату искусственного дыхания. Более 300 человек находятся в ковид-гостиницах, 5 190 человек проходят курс лечения дома. В карантинных пространствах остаются 205 человек, а в самоизоляции – 12 834.

Показатель положительности по данным на 12 апреля составляет 3,66 %, за две недели – 2,46%, за семь дней – 2,58%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (70)

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