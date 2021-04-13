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Эпидемия коронавируса. Полиция следит за ношением масок и соблюдением ограничений в Грузии

Ковид-ограничения в Грузии: выписано около тысячи штрафов за сутки

photo: Patrol Police of Georgia / FB
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (73)
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Sputnik Грузия
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Больше всего штрафов в Грузии выписывают за нарушение правила обязательного ношения масок в общественных местах

ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Грузинские полицейские за минувшие сутки выявили 993 случая нарушения ковид-ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса сообщается на сайте министерства внутренних дел.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Грузии действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 21:00 до пяти утра, так называемый "комендантский час".

Только за последние сутки за нарушение правил ношения масок были оштрафованы 793 человека. Еще 106 гражданам штраф был выписан за повторное нарушение масочного режима.

Остальные нарушения – это игнорирование запрета на появление на улице в ночное время. За последние сутки было выявлено 92 подобных нарушения, из которых два нарушения было зафиксировано за юридическими лицами.

Штраф за нарушение масочного режима в Грузии составляет 20 лари (около 6 долларов), а в случае повторного нарушения сумма удваивается. Штраф за нарушение ограничения на передвижение составляет 2 тысячи лари (602,5 доллара) с физического лица и 10 тысяч лари (почти 3 тысячи долларов) – с юридического.

Эпидемиологи полагают, что масочный режим в Грузии сохранится минимум еще год, пока вакцинацию от коронавируса не пройдет 70% населения.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (73)
Теги:
штраф, Грузия, Коронавирус COVID-2019, Пандемия

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