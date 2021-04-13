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Испытание обновленного Су-25

В Грузии испытывают обновленные штурмовики Су-25

photo: Ministry of Defence of Georgia / FB
Общество
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Темы:
Оборона Грузии (187)
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Восстановление и модернизация авиационного парка - часть десятилетнего плана развития Сил обороны Грузии, в рамках которого испытания прошел второй по счету Су-25

ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Второй модернизированный Су-25 успешно выполнил испытательный полет, сообщает министерство обороны Грузии.

Испытание обновленного Су-25
photo: Ministry of Defence of Georgia / FB
Испытание обновленного Су-25

Модернизация ВВС Грузии – один из приоритетов оборонного ведомства на 2021 год. В связи с этим Минобороны активно проводит реставрацию-модернизацию штурмовиков Су-25, Ми-24 и американских UH-1. Восстановление и модернизация авиационного парка – часть десятилетнего плана развития Сил обороны Грузии.

Первый испытательный полет первого отремонтированного СУ-25 состоялся 6 марта. Отремонтированные Су-25 будут взлетать в испытательном режиме каждый последующий месяц поэтапно по графику.

Данная модификация самолета Су-25 имеет двойное назначение, что позволяет выполнять боевые и учебные полеты.

Процесс обновления авиапарка осуществляется в сотрудничестве с предприятиями "Тбилавиамшени" и "Дельта".

Государственный военный научно-технический центр "Дельта", на базе которого Грузия разрабатывает и производит военную технику, существует с 2010 года. Он объединяет шесть научно-исследовательских институтов и Тбилисский авиационный завод, и находится в ведении министерства обороны Грузии.

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photo : press-service of the Ministry of Defence of Georgia
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"Дельта" производит бронемашины, минометы, гранатометы, универсальные боевые модули, беспилотники, пистолеты, винтовки, бронежилеты и многое другое. Центр уже экспортирует свою продукцию за рубеж.

Активная фаза обновления авиационного парка началась в августе 2020 года, а капитальный ремонт самолетов, принадлежащих Силам обороны, завершится к концу 2022 года.

Помимо ремонта летательных аппаратов, летчики и технический персонал проходят переподготовку по своей квалификации и специальностям. Обучение персонала проводится как на месте, так и при поддержке дружественных стран и стран-партнеров.

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Темы:
Оборона Грузии (187)
Теги:
авиация, оборона, Грузия

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