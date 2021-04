В Грузии испытывают обновленные штурмовики Су-25

ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Второй модернизированный Су-25 успешно выполнил испытательный полет, сообщает министерство обороны Грузии.

Модернизация ВВС Грузии – один из приоритетов оборонного ведомства на 2021 год. В связи с этим Минобороны активно проводит реставрацию-модернизацию штурмовиков Су-25, Ми-24 и американских UH-1. Восстановление и модернизация авиационного парка – часть десятилетнего плана развития Сил обороны Грузии.

Первый испытательный полет первого отремонтированного СУ-25 состоялся 6 марта. Отремонтированные Су-25 будут взлетать в испытательном режиме каждый последующий месяц поэтапно по графику.

Данная модификация самолета Су-25 имеет двойное назначение, что позволяет выполнять боевые и учебные полеты.

Процесс обновления авиапарка осуществляется в сотрудничестве с предприятиями "Тбилавиамшени" и "Дельта".

Государственный военный научно-технический центр "Дельта", на базе которого Грузия разрабатывает и производит военную технику, существует с 2010 года. Он объединяет шесть научно-исследовательских институтов и Тбилисский авиационный завод, и находится в ведении министерства обороны Грузии.