"Теласи" переходит на дистанционную работу

Электрораспределительная компания с 14 апреля закрывает все свои сервис-центы и предлагает абонентам пользоваться дистанционными услугами

ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Электрораспределительная компания "Теласи" в соответствии с рекомендациями Межведомственного координационного совета и с целью предотвращения распространения COVID-19 переходит на дистанционный режим работы.

Как говорится в заявлении компании, с 14 апреля прием абонентов в центрах обслуживания "Теласи" будет временно приостановлен. АО "Теласи" обращается к абонентам с просьбой максимально воздержаться от посещений офисов компании и использовать дистанционное обслуживание.

Услуги компании можно получить через колл-центр (2 77-99-99), официальную страницу на Facebook (АО "Теласи" – официальная страница) и на сайте компании www.telasi.ge.

Любое заявление компании можно отправить на адрес электронной почты telasi@telasi.ge.

Электрораспределительная компания уже прибегала к подобным мерам во время первой волны коронавируса в марте 2020 года.

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