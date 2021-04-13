Заработки в Израиле: за сутки заявку подали 760 граждан Грузии

Граждане Грузии смогут получить временную легальную работу на израильском рынке труда сроком на один год

ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Более 700 граждан Грузии подали заявку на трудоустройство в Израиле и это только за одни сутки с начала регистрации на соответствующем портале, сообщили в агентстве трудоустройства страны.

Регистрация граждан Грузии для временного легального трудоустройства в Израиле стартовала 12 апреля. Программа запущена в рамках соглашения, оформленного между правительствами двух стран. К этому времени желание уехать на заработки в Израиль выразили 760 граждан Грузии.

Граждане Грузии смогут получить временную легальную работу на израильском рынке труда сроком на один год. У них будет возможность трудоустроиться в учреждения длительного ухода в качестве помощника.

На заработки в Израиль смогут поехать до тысячи граждан Грузии на следующих условиях – полная занятость, шесть рабочих дней, то есть 42 часа в неделю. Месячная заработная плата составляет 5 300 шекелей (более 1,6 тысячи долларов).

Сотрудники, прибывающие в Израиль, получат визу, которая будет действительна в течение одного года с возможностью продления максимум до 63 месяцев.

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