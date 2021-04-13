Месторождение урана в ущелье реки Риони отсутствует - Агентство недр Грузии

ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Информация о наличии урановых месторождений на западе Грузии в ущелье реки Риони, где планируется строительство Намахвани ГЭС, не соответствует действительности, заявляет Национальное агентство недр Грузии.

Агентство призывает граждан воздержаться от распространения непроверенной информации.

"Мы хотим ответить на распространяемую в социальных сетях дезинформацию о наличии урановых месторождений в ущелье Риони, где планируется реализовать проект Намахванской ГЭС. Однозначно заявляем, что в государственных геологических фондах, в которых собрана геологическая информация почти за два столетия, наличие урановых месторождений в бассейне реки Риони не фиксируется. Мы считаем, что распространение такой дезинформации направлено на то, чтобы помешать реализации самого важного для энергетики Грузии проекта - Намахвани ГЭС", - говорится в заявлении.

Протесты против проекта Намахвани ГЭС начались на западе Грузии полгода назад. Противники строительства требуют, чтобы все строительные работы были остановлены, а власти расторгли контракт с турецкой компанией ENKA.

Протестующие считают, что ГЭС окажет разрушительное воздействие на окружающую среду. Власти Грузии в ответ заявили, что приостанавливают строительство на шесть месяцев, чтобы еще раз перепроверить проект, однако расторгать контракт с турецкой компанией не собираются.

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