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Протестующие против Намахвани ГЭС у места строительства объекта

Месторождение урана в ущелье реки Риони отсутствует - Агентство недр Грузии

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210413/251452098/Mestorozhdenie-urana-v-uschele-reki-Rioni-otsutstvuet---Agentstvo-nedr-Gruzii.html

Национальное агентство недр Грузии считает, что ложная информация распространяется с намерением помешать реализации проекта строительства Намахвани ГЭС на реке Риони

ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Информация о наличии урановых месторождений на западе Грузии в ущелье реки Риони, где планируется строительство Намахвани ГЭС, не соответствует действительности, заявляет Национальное агентство недр Грузии.

Протестующие против Намахвани ГЭС у места строительства объекта. Палатки участников акции
© Sputnik / STRINGER
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Агентство призывает граждан воздержаться от распространения непроверенной информации.

"Мы хотим ответить на распространяемую в социальных сетях дезинформацию о наличии урановых месторождений в ущелье Риони, где планируется реализовать проект Намахванской ГЭС. Однозначно заявляем, что в государственных геологических фондах, в которых собрана геологическая информация почти за два столетия, наличие урановых месторождений в бассейне реки Риони не фиксируется. Мы считаем, что распространение такой дезинформации направлено на то, чтобы помешать реализации самого важного для энергетики Грузии проекта - Намахвани ГЭС", - говорится в заявлении.

Протесты против проекта Намахвани ГЭС начались на западе Грузии полгода назад. Противники строительства требуют, чтобы все строительные работы были остановлены, а власти расторгли контракт с турецкой компанией ENKA.

Протестующие считают, что ГЭС окажет разрушительное воздействие на окружающую среду. Власти Грузии в ответ заявили, что приостанавливают строительство на шесть месяцев, чтобы еще раз перепроверить проект, однако расторгать контракт с турецкой компанией не собираются.

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Теги:
ГЭС, Грузия

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