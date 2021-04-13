Первый скачок после января – эпидситуация в Грузии указывает на третью волну коронавируса

По наблюдениям эпидемиологов, растет не только суточный показатель инфицирования коронавирусом, но и число реинфицирования

ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Четырехзначный показатель инфицирования, который не значился два с половиной месяца, указывает на то, что произошел резкий скачок в распространении коронавируса в стране, заявил на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.

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По его словам, количество новых случаев тревожный показатель - эпидситуация в стране ухудшается с каждым днем. За последние сутки в Грузии выявлено 1 374 новых случая коронавируса. В последний раз в стране число инфицированных превысило тысячу 26 января, а затем начало снижаться.

Как отметил Гамкрелидзе, ухудшение эпидситуации в стране было прогнозируемо.

"От кластеров мы переходим к всеобщему распространению. Во всех регионах показатель инцидентности увеличен. На первом месте находится Тбилиси, далее следуют Самегрело - Земо Сванети, Аджария, Имерети и другие регионы. Мы должны быть очень осторожны. Серьезно увеличивается показатель инцидентности в Самегрело", - заявил Гамкрелидзе.

Главный эпидемиолог также отметил, что из-за мутации вируса как в мире, так и в Грузии растут случаи реинфицирования.

"К сожалению, из-за того, что уже есть мутации и циркулирует много других штаммов, случаи реинфицирования постепенно увеличиваются, как везде, так и в Грузии. И у нас, и в Европе ведущим является так называемый "британский штамм", - отметил Гамкрелидзе.

По информации специалистов, на данный момент в Грузии 2 333 свободные койки для ковид-инфицированных пациентов.

Как отмечают в Минздраве страны, госпитальный сектор мобилизован и готов принять пациентов.

На данный момент восемь тысяч инфицированных пациентов проходят курс лечения в клиниках, ковид-гостиницах и дома.

По последней информации, в Грузии 18 цепочек заражения, которые пока управляемы, но все ведет к массовому распространению вируса.

Гамкрелидзе также сообщил, что Межведомственный координационный совет выделит конкретных людей, которые будут иметь постоянную коммуникацию с Патриархией, чтобы предпасхальные дни прошли как можно организованно и безопасно.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 290 тысяч случаев инфицирования, выздоровели более 278 тысяч, скончались - 3 894.

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