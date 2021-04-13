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Граждане Грузии до конца года смогут поехать на работу во Францию

© photo: Sputnik / Dominique Boutin
Общество
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Набор на сезонные работы в эту страну будет отличаться от моделей Германии и Турции, заявили в Минтруда

ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Граждане Грузии до конца года смогут поехать на сезонную работу во Францию, заявил глава управления трудовой миграции Минтруда страны Георгий Бунтури.

Зарубежные страны. Израиль
© photo: Sputnik / Vitaly Belousov
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Власти в 2021 году начали активную фазу сезонного трудоустройства граждан Грузии за рубежом. На сегодня для граждан Грузии доступна легальная работа в Германии и Израиле.

"Мы уже оформили соглашение с Францией, которое вступило в силу. Сейчас идут консультации с французской стороной, чтобы перейти к этапу осуществления и разработать схему, в рамках которой наши граждане смогут легально временно работать во Франции. Консультации ведутся активно, и уже к концу года Франция будет доступна", - сказал Бунтури в эфире Первого канала.

По его словам, набор на сезонные работы во Францию будет отличаться от моделей Германии и Турции.

"Будет определено 50 профессий, которые могут трудоустроится во Франции. Речь идет о квалифицированных специалистах", - сказал Бунтури. По его словам, в перечне профессии, требующие как специального, так и высшего образования.

Решение о легальной отправке в разные страны на работу своих граждан правительство Грузии приняло из-за высокого уровня безработицы в стране и отсутствия возможности создать достаточное количество рабочих мест.

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