Бар в центре Тбилиси опечатан за нарушение ковид-ограничений

Работа ресторанов в Грузии была полностью запрещена во время второй волны коронавируса в конце ноября прошлого года, после этого ограничения поэтапно снимаются

ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Бар "Отахи" на улице Костава в центре Тбилиси оштрафован и опечатан за незаконную экономическую деятельность, говорится в сообщении Департамента инспекции труда.

По всей Грузии наблюдается некоторое ухудшение эпидемиологической ситуации, в связи с чем группы мониторинга ведут активную проверку объектов и строго следят за соблюдением постановления правительства Грузии от 23 мая 2020 года "Об утверждении Правил изоляции и карантина".

По информации Инспекции труда, ранее, 1 апреля, была оштрафована компания "Марги", работающая по тому же адресу. После чего юридическое лицо сменило название и продолжило деятельность под именем "Оцнеба-2", их оштрафовали 7 апреля.

В итоге на сумму 30 тысяч лари были оштрафованы три юридических лица, действовавших по схеме правонарушения, работающие по одному адресу. Сегодня, на основании приказа Главного инспектора труда, был ограничен вход третьих лиц на объект.

В отношении юридического лица ООО "Оцнеба-2" будут приняты меры в связи с неоднократным нарушением Постановления правительства, материалы дела Инспекция труда передала МВД.

В связи с угрозой распространения коронавируса в Грузии продолжает действовать ряд ограничений. Рестораны и кафе по субботам и воскресеньям могут работать только на вынос, а в будние дни вынуждены работать до 21:00, до начала действия "комендантского часа".

Кроме этого, владельцы заведений обязаны следить, чтобы за одним столом не сидело более шести человек, соблюдать жесткие санитарные нормы и раз в две недели проводить тестирование своих сотрудников на коронавирус.

Работа ресторанов в Грузии была полностью запрещена во время второй волны коронавируса в конце ноября прошлого года, после этого ограничения поэтапно снимаются, но рестораторы все равно недовольны.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.