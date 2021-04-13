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Эпидемия коронавируса - вакцинация вакциной AstraZeneca в Тбилисской инфекционной больнице

Грузия ведет активные переговоры по получению вакцины от коронавируса

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (76)
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Sputnik Грузия
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Процесс вакцинации в Грузии идет медленными темпами - с 15 марта по сегодняшний день прививку от коронавируса сделали 22 090 человек

ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Власти Грузии ведут активные переговоры по получению в кратчайшие сроки дополнительных доз вакцин от коронавируса, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в телефонном разговоре с гендиректором ВОЗ Тедро Адано.

Процесс вакцинации в Грузии идет медленными темпами. С 15 марта по сегодняшний день прививку от коронавируса сделали 22 090 человек. Причина такого медленного темпа - недоверие населения к вакцине AstraZeneca. На сегодняшний день Грузия приостановила вакцинацию лиц младше 55 лет препаратом AstraZeneca из-за редкого, но возможного осложнения, вызванного тромбоэмболией.

Производство вакцины Pfizer. Пандемия коронавируса
© AP Photo / Christophe Ena
Второй этап вакцинации препаратом Pfizer начнется в Грузии с 21 апреля

В разговоре с главой ВОЗ премьер-министр Грузии подчеркнул важность поддержки ВОЗ для получения страной достаточного количества вакцин.

На данный момент в Грузии доступны вакцины AstraZeneca и Pfizer. Грузия уже получила сто тысяч доз китайской вакцины, однако ее использование начнется только после получения вакциной авторизации ВОЗ.

Вакцинация против коронавируса в Грузии началась 15 марта. На первом этапе вакцинировали врачей, которые относятся к самой большой группе риска, однако из-за низкой активности программа вакцинации расширилась и к медикам добавились лица старше 65 лет, лица старше 55 лет, а также лица, находящийся на диализе, или пациенты с пересаженными органами.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (76)
Теги:
Ираклий Гарибашвили, Всемирная организация здравоохранения, Коронавирус COVID-2019, Вакцинация, Грузия

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