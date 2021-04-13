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Военно-грузинская дорога

Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России закрыта

© Sputnik / Olga Kiknavelidze
Общество
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Темы:
Ситуация на Военно-Грузинской дороге (173)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210413/251455339/Verkhniy-Lars-segodnya-doroga-v-napravlenii-Rossii-zakryta.html

По данным департамента, движение запрещено на участке Гудаури - Коби трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс

ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Движение в направлении грузино-российской границы закрылось для всех видов автотранспорта из-за угрозы схода лавин, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Минрегионов Грузии.

По данным департамента, движение запрещено на участке Гудаури - Коби трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс. Движение же на участках Млета - Гудаури и Степанцминда – Ларс осуществляется в безостановочном режиме.

За соблюдением правил следит патрульная полиция.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

Сухопутные границы Грузии, закрытые в связи с пандемией коронавируса с марта 2020 года для иностранцев, открыты только для грузоперевозчиков и граждан Грузии, возвращающихся на родину.

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Темы:
Ситуация на Военно-Грузинской дороге (173)
Теги:
Военно-грузинская дорога, ТПП "Казбеги – Верхний Ларс", Мцхета-Степанцминда-Ларс, Грузия

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