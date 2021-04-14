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Пандемия коронавируса - доставка и транспортировка вакцины Pfizer

Когда в Грузию поступят дополнительные дозы вакцин AstraZeneca и Pfizer?

© AP Photo / Khalid Mohammed
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (77)
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Sputnik Грузия
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Переговоры о поставках вакцин AstraZeneca и Pfizer ведутся непосредственно с производителями, предварительное согласие от них уже получено, уточняются сроки поставок

ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. В апреле Грузия должна получить 90 тысяч дополнительных доз вакцины AstraZeneca, когда именно – уточняется, заявила в эфире Первого канала глава Минздрава Екатерина Тикарадзе.

Грузия ведет активные переговоры по получению вакцины от коронавируса>>

Министр также коснулась темы китайской вакцины Sinopharm, сто тысяч доз которой страна уже получила. Как утверждает министр, ведомство ведет опрос, который показал, что среди населения потребность на этот препарат довольно высокая.

Инвалидная коляска
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Делать прививки от коронавируса в Грузии можно будет и дома

"Я уверена, что тот подготовительный период, который нужен сектору для того, чтобы начать вакцинацию Sinopharm, совпадет с тем периодом, когда эта вакцина уже получит авторизацию Всемирной организации здравоохранения. Мы учтем все риски, и этот процесс начнется после того, как от компетентных органов у нас будут соответствующие рекомендации на вакцинацию Sinopharm", – заявила Тикарадзе.

Что касается дополнительных доз Pfizer, то Грузия ведет переговоры с прямым производителем. И в случае Pfizer страна уточняет даты и этапы поставок. По предварительной информации, Грузия должна получить миллион доз этого препарата.

По словам Тикарадзе, от самого производителя Грузия уже получила согласие на поставку вакцины в таком объеме.

"Уточняются последующие этапы подачи вакцины, также уточняется дата, когда очередная партия Pfizer поступит в страну. Исключено, что это будет в апреле, дата уточняется", – отметила Тикарадзе.

Грузия получила партию вакцины AstraZeneca (43 200 доз) 13 марта, а первую партию вакцины Pfizer (около 30 тысяч доз) 25 марта. В страну уже поставлено и сто тысяч доз китайской вакцины, однако, когда начнется ее использование, пока неизвестно.

К этому времени прививки от коронавируса в Грузии сделали около 24 тысяч человек, что по мнению эпидемиологов, крайне мало.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (77)
Теги:
Вакцина, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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