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Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1085

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (79)
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Sputnik Грузия
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За последние 24 часа от коронавируса скончались семь человек, из ковид-клиник страны выписаны 432 пациента, а с начала пандемии вылечились 278 683

ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 085. Скончались семь человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 291 214 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 432 человека, с начала пандемии вылечились 278 683 пациента. Скончались 3 901.

За сутки сделано 35 863 теста, в том числе 23 896 на антиген и 11 967 ПЦР-тестов.

Показатель инфицирования: за сутки – 3,03%, за последние 14 дней – 2,56%, за последние семь дней – 2,67%.

Прививки сделали 23 493 человека, в том числе за последние сутки – 1 403.

В карантине в данное время находятся 162 человека, в стационарах – 2 546, в ковид-гостиницах – 338 .

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (79)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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