COVID-статистика – в Грузии показатель инфицирования остается высоким

С ростом инфицирования растет и контингент пациентов ковид-клиник, на сегодняшний день в стационарах лечатся 2 546 человек, из них 426 считаются тяжелыми

ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. В Грузии за минувшие сутки сделано 35 863 теста на коронавирус, 23 896 – на антиген, 11 967 – ПЦР-тестов и выявлено 1 085 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.

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С начала пандемии в Грузии зафиксировано 291 214 случаев инфицирования.

За минувшие сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 432 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 278 683 пациента.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за минувшие сутки скончались семь пациентов, а с начала пандемии – 3 901.

Из 1 085 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 664, Аджарии – 96, Имерети – 52, Квемо Картли – 40, Шида Картли – 31, Гурия – 24, Самегрело - Земо Сванети – 120, Кахети – 24, Мцхета-Мтианети –22, Самцхе-Джавахети – пят, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – семь.

На данный момент в Грузии 8 604 активных случая, из них 2 546 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 426 пациентов тяжелое, 81 подключен к аппарату искусственного дыхания. 338 человек находятся в ковид-гостиницах. 5 720 человек проходят курс лечения дома.

В карантинных пространствах остаются 162 человека, в самоизоляции – 13 708.

Показатель положительности по данным на 13 апреля составляет 3,03 %, за две недели – 2,56%, за семь дней – 2,67%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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