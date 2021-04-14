Протесты продолжаются: в ущелье реки Риони возвели железные баррикады

Протесты в ущелье реки Риони не прекращаются, сегодня полицейские забаррикадировали дорогу для протестующих

ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Грузинские правоохранители установили железные баррикады возле Гуматской ГЭС в ущелье реки Риони на западе Грузии, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.

Таким образом силовики преградили путь демонстрантам, выступающим против строительства каскада Намахванской ГЭС. Активисты планировали пройтись шествием от Гуматской ГЭС в направлении села Намахвани и помешать работам на месте. Теперь в знак протеста активисты бьют кулаками по железным баррикадам.

Несколько дней в Цхалтубском районе шли непрекращающиеся дожди. Сегодня активисты обещают более масштабную акцию, так как погода прояснилась и к ним могут приехать люди из других регионов.

Минувшей ночью противники строительства Намахванской ГЭС в ущелье реки Риони на западе Грузии перекрыли дорогу, ведущую к одному из офисов компании-инвестора ENKA. Произошли столкновения, в результате которых были задержаны шесть человек.

Протесты против проекта строительства каскада Намахвани ГЭС начались полгода назад. Демонстранты требуют, чтобы строительство было остановлено, а власти расторгли контракт с турецкой компанией ENKA. Протестующие считают, что ГЭС окажет разрушительное воздействие на окружающую среду. Власти Грузии в ответ заявили, что приостанавливают строительство проекта на шесть месяцев, чтобы еще раз перепроверить проект, однако расторгать контракт не собираются.

В свою очередь представители компании ENKA говорят о полной безопасности проекта строительства каскада Намахванской ГЭС. Кроме того, представитель турецкой компании Элене Губианури заявила, что на проекте будет трудоустроено 1 600 местных жителей.

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