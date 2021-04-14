15:13 14 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0709
  • 100 RUB4.4397
  • USD3.4235
Поиск
Вид на город Батуми с колеса обозрения на бульваре

В Аджарии из-за вспышки COVID-19 массово закрывают школы и детские сады

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (82)
22110
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/09/0b/249425292.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210414/251460132/V-Adzharii-iz-za-vspyshki-COVID-19-massovo-zakryvayut-shkoly-i-detskie-sady-.html

Непростая эпидемиологическая ситуация как в курортной Аджарии, так и в соседнем регионе Самегрело - Земо Сванети

ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. В Аджарии из-за распространения коронавируса закрыты два детских сада, десять школ, а 15 классов перешли на дистанционный режим работы, сообщает Ajara TV.

По информации замдиректора Центра общественного здравоохранения Аджарии Ноны Эпадзе, в регионе растут новые случаи коронавируса. По ее словам, больше всего новых случаев инфицирования, по словам Эпадзе, зафиксировано в Батуми, Хелвачаури и Кобулети. Всего за минувшие сутки в Аджарии выявили 96 новых случаев коронавируса.

В связи с резким ростом заражений на дистанционный режим работы перешли государственные и частные школы в городе Поти (регион Самегрело - Земо Сванети). В этом крае за минувшие сутки выявили 120 случаев. Данное решение местный образовательный ресурс-центр принял на основе рекомендаций Центра общественного здравоохранения.

В Поти 11 государственных школ и четыре частные школы продолжат работу в дистанционном режиме с 14 апреля до 29 апреля.

"Решение было принято с целью предотвращения распространения коронавируса. Будет продолжено периодическое тестирование педагогов в госшколах, а администрации школ продолжат постоянный мониторинг состояния здоровья учеников", – отметил руководитель ресурс-центра Гоча Коркия.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (82)

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Новая статуя Христа в городе Энкантадо
Строительство третьей в мире по величине статуи Христа в Бразилии – фото
Россия закрывает Турцию: что будет с туристическим сезоном в 2021 году?
Россия закрывает Турцию: что будет с туристическим сезоном в 2021 году?
Сколько служат в армиях стран бывшего СССР
Сколько служат в армии Грузии и странах бывшего СССР
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться