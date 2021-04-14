В Аджарии из-за вспышки COVID-19 массово закрывают школы и детские сады

Непростая эпидемиологическая ситуация как в курортной Аджарии, так и в соседнем регионе Самегрело - Земо Сванети

ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. В Аджарии из-за распространения коронавируса закрыты два детских сада, десять школ, а 15 классов перешли на дистанционный режим работы, сообщает Ajara TV.

По информации замдиректора Центра общественного здравоохранения Аджарии Ноны Эпадзе, в регионе растут новые случаи коронавируса. По ее словам, больше всего новых случаев инфицирования, по словам Эпадзе, зафиксировано в Батуми, Хелвачаури и Кобулети. Всего за минувшие сутки в Аджарии выявили 96 новых случаев коронавируса.

В связи с резким ростом заражений на дистанционный режим работы перешли государственные и частные школы в городе Поти (регион Самегрело - Земо Сванети). В этом крае за минувшие сутки выявили 120 случаев. Данное решение местный образовательный ресурс-центр принял на основе рекомендаций Центра общественного здравоохранения.

В Поти 11 государственных школ и четыре частные школы продолжат работу в дистанционном режиме с 14 апреля до 29 апреля.

"Решение было принято с целью предотвращения распространения коронавируса. Будет продолжено периодическое тестирование педагогов в госшколах, а администрации школ продолжат постоянный мониторинг состояния здоровья учеников", – отметил руководитель ресурс-центра Гоча Коркия.

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