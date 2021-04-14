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Тест вместо карантина – Тбилиси смягчает ограничения для жителей Абхазии и Южной Осетии

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (85)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210414/251460748/Test-vmesto-karantina--Tbilisi-smyagchaet-ogranicheniya-dlya-zhiteley-Abkhazii-i-Yuzhnoy-Osetii.html

До этого для жителей Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии), которые переходили на подконтрольную грузинским властям территорию, действовал пятидневный карантин. Сейчас они будут проходить только тестирование

ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Грузия вводит тестирование на коронавирус вместо пятидневного карантина для всех жителей Абхазии и Цхинвальского региона (Южная Осетия) при переходе на контролируемую грузинскими властями территорию.

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По решению межведомственного координационного совета при правительстве Грузии, норма начинает действовать с 19 апреля.

Помимо теста на антиген, жители этих регионов смогут включиться в процесс вакцинации, если они соответствуют тем возрастным группам, которым полагается прививка от коронавируса.

Те лица, которые сделают две дозы вакцины от коронавируса, в будущем смогут переходить на контролируемую грузинскими властями территорию без тестирования.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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На заседании координационного совета глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе также представила план расширения программы вакцинации за счет включения в нее новых возрастных групп.

Для жителей Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии), которые переходят на территорию, контролируемую грузинскими властями, ранее действовал 14-дневный карантин, который позже был заменен на пятидневный. Для определенной категории этих граждан карантин отменяется вообще. Это пенсионеры, социально незащищенные, многодетные семьи и лица с ОВЗ.

Межведомственный координационный совет еще раз призвал граждан правильно использовать защитные маски, поддерживать социальную дистанцию и избегать массовых мероприятий.

По распоряжению главы правительства соответствующие ведомства и дальше будут строго контролировать выполнение всех нормативных актов, направленных на предотвращение распространения вируса.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (85)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Цхинвальский регион, Абхазия, Грузия

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