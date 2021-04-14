Тест вместо карантина – Тбилиси смягчает ограничения для жителей Абхазии и Южной Осетии

ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Грузия вводит тестирование на коронавирус вместо пятидневного карантина для всех жителей Абхазии и Цхинвальского региона (Южная Осетия) при переходе на контролируемую грузинскими властями территорию.
Тбилиси ослабляет карантин для жителей Абхазии и Южной Осетии>>
По решению межведомственного координационного совета при правительстве Грузии, норма начинает действовать с 19 апреля.
Помимо теста на антиген, жители этих регионов смогут включиться в процесс вакцинации, если они соответствуют тем возрастным группам, которым полагается прививка от коронавируса.
Те лица, которые сделают две дозы вакцины от коронавируса, в будущем смогут переходить на контролируемую грузинскими властями территорию без тестирования.
На заседании координационного совета глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе также представила план расширения программы вакцинации за счет включения в нее новых возрастных групп.
Для жителей Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии), которые переходят на территорию, контролируемую грузинскими властями, ранее действовал 14-дневный карантин, который позже был заменен на пятидневный. Для определенной категории этих граждан карантин отменяется вообще. Это пенсионеры, социально незащищенные, многодетные семьи и лица с ОВЗ.
Межведомственный координационный совет еще раз призвал граждан правильно использовать защитные маски, поддерживать социальную дистанцию и избегать массовых мероприятий.
По распоряжению главы правительства соответствующие ведомства и дальше будут строго контролировать выполнение всех нормативных актов, направленных на предотвращение распространения вируса.
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