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Полиция патрулирует улицы Кишинева

Ковид-ограничения в Грузии: за сутки выписано более 1,2 тысячи штрафов

© photo: Sputnik
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (88)
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Sputnik Грузия
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Больше всего штрафов в Грузии выписывают за нарушение правила обязательного ношения масок в общественных местах

ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Грузинские полицейские за минувшие сутки выявили 1 259 случаев нарушения ковид-ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении на сайте министерства внутренних дел.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Грузии действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 21:00 до пяти утра, так называемый "комендантский час".

Только за последние сутки за нарушение правил ношения масок были оштрафованы 1 053 человека. Еще 110 гражданам штраф был выписан за повторное нарушение масочного режима.

Остальные нарушения – это игнорирование запрета на появление на улице в ночное время. За последние сутки было выявлено 91 подобное нарушение. Еще один штраф выписали юридическому лицу.

Штраф за нарушение масочного режима в Грузии составляет 20 лари (около 6 долларов), а в случае повторного нарушения сумма удваивается. Штраф за нарушение ограничения на передвижение составляет 2 тысячи лари (602,5 доллара) с физического лица и 10 тысяч лари (почти 3 тысячи долларов) – с юридического.

Эпидемиологи полагают, что масочный режим в Грузии сохранится минимум еще год, пока вакцинацию от коронавируса не пройдет 70% населения.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (88)
Теги:
Грузия, Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Вакцина

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