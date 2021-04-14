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Учеба в школе во время эпидемии коронавируса - дети и педагоги в масках

Какова статистика распространения коронавируса в школах Грузии?

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (85)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210414/251461203/Kakova-statistika-rasprostraneniya-koronavirusa-v-shkolakh-Gruzii.html

Эпидемиологи не считают уровень инфицирования в учебных заведениях вызывающим тревогу - коронавирус выявлен у 0,2% сотрудников администрации школ и 0,04% учеников

ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Инфицирование коронавирусом в Грузии зафиксировано в 10% школ страны, что не является широким распространением, заявил на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

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"Вы знаете, что дети сравнительно легче переносят коронавирус. На прошлом заседании совета мы рассмотрели статистику школ, и, если не ошибаюсь, только в 10% школ у нас были случаи. Это не очень широкое распространение... Мы стараемся сохранить тенденцию, чтобы не переводить школы на дистанционный режим", - заявил Гамкрелидзе.

Ученики идут в школу
© Sputnik / STRINGER
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По данным на 11 апреля, случаи инфицирования в школах сравнительно увеличены, однако внутреннее распространение не фиксируется. Вирус в период 5-10 апреля выявили у 0,2% сотрудников администрации школ и 0,04% учеников.

В масштабах страны на дистанционный режим работы перешли 43 школы и 174 отдельных класса.

На данный момент в онлайн-режиме работают 98 педагогов, которые относятся к группе риска.

По инициативе Минобразования Грузии, для предотвращения распространения коронавируса в учебных заведениях ужесточен контроль.

К началу 2019-2020 учебного года в Грузии насчитывалось 2313 общеобразовательных учреждений - 2086 государственных и 227 частных школ.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (85)
Теги:
Школы, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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