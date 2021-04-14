Главный эпидемиолог Грузии назвал три горячие точки в стране

Наиболее активно коронавирус проявляется в Тбилиси, Самегрело - Земо Сванети и Аджарии, хотя рост динамики зафиксирован практически по всей стране

ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Третья волна коронавируса охватила практически всю Грузию, но самыми горячими точками являются Тбилиси, Самегрело - Земо Сванети и Аджария, заявил на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

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По его словам, динамика роста наметилась везде, но пока введение дополнительных ограничений не рассматривается.

"Мы все стараемся, чтобы больше не вводить в стране тяжелого локдауна. Это будет очень тяжелым испытанием как для людей, так и для экономики. Мы все должны это осознавать и соблюдать рекомендации", - заявил Гамкрелидзе.

Эпидемиолог отметил, что все выявленные 18 цепочек распространения коронавируса связаны с большими собраниями.

Гамкрелидзе также пояснил, какую пользу в борьбе с пандемией приносит "комендантский час", который действует в Грузии с 21:00 до 05:00. Как пояснил Гамкрелидзе, он значительно снижает мобильность людей и это сказывается на эпидситуации.

Как утверждает главный эпидемиолог страны, если рестораны будут работать в выходные и не действовать "комендантский час", инфицированных будет гораздо больше.

Гамкрелидзе также сообщил, что Грузия официально заказала Pfizer миллион доз вакцины от коронавируса, однако когда она поступит в страну, пока неизвестно. По его словам, в июне Грузия получит лимитированные дозы данного препарата.

В Грузии вакцинация началась с 15 марта препаратом AstraZeneca, а с 30 марта –Pfizer.

По последней информации, в Грузии вакцину от коронавируса сделали 23 493 человека. Из них 13 486 препаратом AstraZeneca, а 10 007 – Pfizer. За минувшие сутки вакцинировались 1 403 человека.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 291 тысячи случаев инфицирования, выздоровели более 278 тысяч, скончался 3901 пациент.

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