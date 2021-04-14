Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева вновь стали родителями

ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Возлюбленная исполнителя Валерия Меладзе, российская певица Альбина Джанабаева родила девочку, об этом пишет peopletalk.ru.
Информация сначала распространилась в Телеграм-каналах, а позже и в различных СМИ. Сами артисты информацию об этом пока не подтвердили.
О беременности певицы стало известно в марте: тогда она поделилась фото с округлившимся животом в Instagram.
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Роман Меладзе и Джанабаевой начался, когда певица пела на бэк-вокале у Меладзе. На момент их связи горячий грузин был еще женат и был отцом троих дочерей. Совместная жизнь супругов насчитывала более двадцати лет. Пока пара была в процессе развода, у Меладзе с Джанабаевой успел вырасти сын Константин, а в 2014 году, когда они оформили отношения, родился их второй сын – Лука.
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