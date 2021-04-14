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Эпидемия коронавируса - вакцинация вакциной AstraZeneca в Тбилисской инфекционной больнице. Паата Имнадзе

В Грузии уже три случая реинфицирования COVID-19

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (88)
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Sputnik Грузия
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Эпидемиологи предупреждают, что заразиться коронавирусом можно не один раз, а потому советуют соблюдать меры предосторожности и после болезни

ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Три случая реинфицирования коронавирусом зафиксировано к этому времени в Грузии, из них один пациент повторно заразился спустя 2,5 месяца после выздоровления, заявил на брифинге заместитель директора Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе.

Туристы в масках в зале ожидания в тбилисском аэропорту. Власти Грузии принимают меры против коронавируса
© Sputnik / STRINGER
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По словам эпидемиолога, наблюдение велось над 140 случаями, из них около ста случаев считались возможными случаями реинфицирования. Осталось 19 случаев, результаты по которым еще не известны.

"Что касается времени реинфицирования. В одном случае это было через 2,5 месяца, во втором случае - около трех месяцев, в третьем - чуть больше трех месяцев. Это не частое явление, но, к сожалению, оно существует", - заявил Имнадзе.

Эпидемиологи заметили, что британский штамм, который активно циркулирует уже и в Грузии, чаще всего проявляется у молодежи, но протекает в легкой форме.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 291 тысячи случаев инфицирования, выздоровели более 278 тысяч, скончался 3901 пациент.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (88)
Теги:
Паата Имнадзе, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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