В Грузии уже три случая реинфицирования COVID-19

Эпидемиологи предупреждают, что заразиться коронавирусом можно не один раз, а потому советуют соблюдать меры предосторожности и после болезни

ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Три случая реинфицирования коронавирусом зафиксировано к этому времени в Грузии, из них один пациент повторно заразился спустя 2,5 месяца после выздоровления, заявил на брифинге заместитель директора Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе.

По словам эпидемиолога, наблюдение велось над 140 случаями, из них около ста случаев считались возможными случаями реинфицирования. Осталось 19 случаев, результаты по которым еще не известны.

"Что касается времени реинфицирования. В одном случае это было через 2,5 месяца, во втором случае - около трех месяцев, в третьем - чуть больше трех месяцев. Это не частое явление, но, к сожалению, оно существует", - заявил Имнадзе.

Эпидемиологи заметили, что британский штамм, который активно циркулирует уже и в Грузии, чаще всего проявляется у молодежи, но протекает в легкой форме.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 291 тысячи случаев инфицирования, выздоровели более 278 тысяч, скончался 3901 пациент.

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