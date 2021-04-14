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Акция протеста против строительства Намахвани ГЭС в центре города Кутаиси 14 апреля 2021 года

Противники строительства Намахванской ГЭС грозятся парализовать не только Кутаиси

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Протесты вокруг строительства Намахвани ГЭС (41)
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Центральная площадь в Кутаиси практически блокирована машинами и людьми - участники акции настроены провести здесь всю ночь

ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Акция противников строительства Намахванской ГЭС проходит в эти минуты на центральной площади Кутаиси.

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Из-за баррикады, возведенной полицией из железных щитов, участники акции протеста не смогли добраться до села Намахвани и приняли решение двинуться на Кутаиси.

Требования протестующих остаются неизменными: турецкая строительная компания ENKA должна покинуть ущелье реки Риони.

Варлаам Голетиани. Акция протеста против строительства Намахвани ГЭС в центре города Кутаиси 14 апреля 2021 года
© Sputnik / STRINGER
Варлаам Голетиани. Акция протеста против строительства Намахвани ГЭС в центре города Кутаиси 14 апреля 2021 года

По поводу полицейских кордонов и чинимых им препятствий участники акции заявляют, что для них неприемлемо насилие и их 170-дневный протест носит исключительно мирный характер.

Акция протеста местных активистов на месте строительства Намахвани ГЭС 13 апреля 2021 года
© Sputnik / STRINGER
Протесты продолжаются: в ущелье реки Риони возвели железные баррикады

Однако организаторы грозятся парализовать не только Кутаиси, но и другие города Грузии акциями протеста, если их требования не будут услышаны.

Не исключено, что участники акции останутся на площади в центре Кутаиси на всю ночь.

"Если на то будет ваша воля, мы покажем свою силу власти и останемся на всю ночь здесь. Уже завтра мы сможем объявить протесты по всей Грузии, заблокировав всю страну. Если наш голос не будет услышан, мы не будем лезть на баррикады и все крушить на своем пути. У нас есть много рычагов воздействия на них, мы можем перекрыть дороги, все города, выйти куда угодно, всюду", - заявил лидер движения "Защитников Рионского ущелья" Варлаам Голетиани на митинге в Кутаиси.

Акция протеста против строительства Намахвани ГЭС в центре Кутаиси 14 апреля 2021 года
© Sputnik / STRINGER
Акция протеста против строительства Намахвани ГЭС в центре Кутаиси 14 апреля 2021 года

На события в Намахвани отреагировала и Патриархия Грузии.

Как говорится в заявлении Патриархии, все стороны должны способствовать мирному и справедливому течению процессов и в такой ситуации не допустим категоричный тон.

Полиция и протестующие против Намахвани ГЭС у места строительства объекта
© Sputnik / STRINGER
Полиция задержала нескольких противников строительства Намахванской ГЭС

"Напряженность, которая сопровождает процессы в ущелье Риони, вызывает тревогу. Мы с уважением обращаемся ко всем сторонам и просим их способствовать мирному и справедливому течению процессов", - говорится в заявлении.

В Патриархии считают, что необходимо наладить диалог, в ходе которого все заинтересованные стороны смогут задать важные вопросы и услышать на них ответы.

"Этот диалог не должен быть формальным, следует использовать все средства, чтобы избежать недопонимания относительно проекта Намахванской ГЭС и предоставить о нем объективную информацию общественности", - подчеркивается в заявлении.

Варлаам Голетиани. Акция протеста у суда в Кутаиси 14 апреля 2021 года
© Sputnik / STRINGER
Варлаам Голетиани. Акция протеста у суда в Кутаиси 14 апреля 2021 года

Акция в поддержку противников строительства Намахванской ГЭС прошла сегодня в селе Лапанкури Телавского муниципалитета в Восточной Грузии. По словам собравшихся на реке Лопота, проект Намахванской ГЭС важен для энергетической независимости страны, но не за счет разрушения экологии и опустошения деревень.

Акции против строительства Намахвани ГЭС идут уже почти полгода. Местные жители и активисты неправительственных организаций требуют, чтобы турецкая строительная компания ENKA покинула ущелье реки Риони. Помимо отказа от строительства ГЭС, они требуют возвращения государству 576 гектаров земель, которые переданы иностранной компании на 99 лет. Противники проекта утверждают, что ГЭС окажет разрушительное воздействие на окружающую среду.

Власти Грузии в ответ заявили, что приостанавливают строительство на шесть месяцев, чтобы еще раз перепроверить проект, однако расторгать контракт не собираются.

А что касается земель, которые компания ENKA получила в собственность на 99 лет, как завила министр экономики Натия Турнава, за 576 гектаров, отданных под строительство ГЭС, местному населению в виде компенсации компания выплатила  в общей сложности 34 миллиона лари. Она также обещает трудоустроить на Намахванской ГЭС 1,6 тысячи местных жителей.

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Темы:
Протесты вокруг строительства Намахвани ГЭС (41)
Теги:
Акция, Кутаиси, ГЭС, Грузия

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