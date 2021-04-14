22:36 14 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0709
  • 100 RUB4.4397
  • USD3.4235
Поиск
Патрульная полиция

Активист грузинской оппозиции стал одновременно обвиняемым и потерпевшим

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
Получить короткую ссылку
12 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/1d/251305098.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210414/251465353/Aktivist-gruzinskoy-oppozitsii-stal-odnovremenno-obvinyaemym-i-poterpevshim.html

Задержание активиста стало причиной новой акции протеста его соратников, которые собрались у здания МВД Грузии

ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Активист оппозиции Георгий Мумладзе оказался фигурантом сразу двух уголовных дел – в качестве обвиняемого и в качестве пострадавшего.

Мумладзе был задержан на акции у офиса правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" 14 апреля в результате конфликта с полицией. Стычка началась после того, как Мумладзе вместе с соратниками попытались сделать надпись на здании офиса.

Активисты движения Вперед проводят акцию протеста у офиса Единого нацдвижения 29 марта 2021 года
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Идите в парламент - призывали активисты движения "Вперед" грузинскую оппозицию

По версии МВД Грузии, Мумладзе во время стычки с полицией укусил полицейского. Против него возбуждено уголовное дело по статье "оказание сопротивления сотруднику полиции" и ему грозит от двух до пяти лет лишения свободы.

Пока Мумладзе ждет предъявления обвинения, Служба государственного инспектора возбудила уголовное дело против задержавших его полицейских по факту превышения служебных полномочий во время задержания активиста. В случае подтверждения вины им грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.

Задержание Мумладзе стало причиной новой акции протеста гражданских и оппозиционных активистов, которые собрались у здания МВД Грузии.

Эта акция также переросла в стычку с полицией, во время которой за неподчинение требованию полицейских были задержаны 10 человек.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Протестующие в Миннесоте после убийства Данте Райта
Новая волна протестов из-за гибели Даунта Райта в США - фото
Протесты против Намахвани ГЭС: в центре Кутаиси опять митингуют жители Грузии
Протесты против Намахвани ГЭС: новый крупный митинг в центре Кутаиси - видео
Грузинский язык: история и интересные факты
Грузинский язык: история и интересные факты
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться