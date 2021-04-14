Активист грузинской оппозиции стал одновременно обвиняемым и потерпевшим

Задержание активиста стало причиной новой акции протеста его соратников, которые собрались у здания МВД Грузии

ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Активист оппозиции Георгий Мумладзе оказался фигурантом сразу двух уголовных дел – в качестве обвиняемого и в качестве пострадавшего.

Мумладзе был задержан на акции у офиса правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" 14 апреля в результате конфликта с полицией. Стычка началась после того, как Мумладзе вместе с соратниками попытались сделать надпись на здании офиса.

По версии МВД Грузии, Мумладзе во время стычки с полицией укусил полицейского. Против него возбуждено уголовное дело по статье "оказание сопротивления сотруднику полиции" и ему грозит от двух до пяти лет лишения свободы.

Пока Мумладзе ждет предъявления обвинения, Служба государственного инспектора возбудила уголовное дело против задержавших его полицейских по факту превышения служебных полномочий во время задержания активиста. В случае подтверждения вины им грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.

Задержание Мумладзе стало причиной новой акции протеста гражданских и оппозиционных активистов, которые собрались у здания МВД Грузии.

Эта акция также переросла в стычку с полицией, во время которой за неподчинение требованию полицейских были задержаны 10 человек.

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