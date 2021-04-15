Автобусы будут доставлять пассажиров из Кутаисского аэропорта прямо до дома

В Грузии с 18 апреля возобновляются регулярные рейсы венгерской авиакомпании Wizz Air по направлениям Кутаиси-Варшава-Кутаиси и Кутаиси-Вильнюс-Кутаиси

ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Автобусные компании Georgian bus и Omnibus Express, осуществляющие трансфер от Кутаисского международного аэропорта, будут бесплатно доставлять пассажиров по их адресам в Тбилиси и Кутаиси.

Пресс-служба Кутаисского аэропорта поясняет – с 18 апреля возобновляются регулярные рейсы венгерской авиакомпании Wizz Air по направлениям Кутаиси-Варшава-Кутаиси и Кутаиси-Вильнюс-Кутаиси.

"В связи с тем, что время прибытия в аэропорт Кутаиси совпадает с периодом ограничения на передвижение, автобусы будут бесплатно развозить прямо по адресам пассажиров, направляющихся в Тбилиси и Кутаиси, а пассажиров, следующих в Батуми, доставят в центр города", – говорится в сообщении аэропорта Кутаиси.

Если же кого-то из пассажиров будут сопровождать, то этому человеку необходимо будет оформить одноразовый пропуск через горячую линию 114(1).

В связи с распространением коронавирусной инфекции, с 28 ноября в стране действует ограничение на передвижение с 21:00 до 5:00. Штраф за нарушение – 2 тысячи лари (чуть менее 600 долларов).

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