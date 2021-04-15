Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1030

За последние 24 часа от коронавируса скончались семь человек, из ковид-клиник страны выписаны 706 пациентов, а с начала пандемии вылечились 279 389 пациентов

ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 030. Скончались семь человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 292 244 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 706 человек, с начала пандемии вылечились 279 389 пациентов. Скончались 3 908.

За сутки сделано 32 801 тест, в том числе 20 919 на антиген и 11 882 ПЦР-теста.

Показатель инфицирования: за сутки – 3,14%, за последние 14 дней – 2,68%, за последние семь дней – 2,82%.

К этому времени прививки от коронавируса сделали 24 917 человек, за последние сутки – 1 424.

В карантине в данное время находятся 155 человек, в стационарах – 2 616.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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