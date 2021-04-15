COVID-статистика Грузии – новые данные по эпидситуации в стране

В Грузии к этому времени 8 921 активный случай, 2 616 инфицированных госпитализированы, состояние 446 пациентов тяжелое

ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. В Грузии за минувшие сутки сделано 32 801 тест на коронавирус, 20 919 – на антиген, 11 882 – ПЦР-теста и выявлено 1 030 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

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С начала пандемии в Грузии зафиксировано 292 244 случая инфицирования.

За минувшие сутки выздоровели 706 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 279 389 пациентов.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за минувшие сутки скончались 7 пациентов, а с начала пандемии – 3 908.

Из 1 030 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 538, Аджарии – 103, Имерети – 73, Квемо Картли – 63, Шида Картли – 30, Гурия – 24, Самегрело - Земо Сванети – 119, Кахети – 42, Мцхета-Мтианети –25, Самцхе-Джавахети – 11, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – два.

На данный момент в Грузии 8 921 активный случай, из них 2 616 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 446 пациентов тяжелое, 76 подключены к аппарату искусственного дыхания. 394 человека находятся в ковид-гостиницах. 5 911 человек проходят курс лечения дома.

В карантинных пространствах остаются 155 человек, в самоизоляции – 14 639.

Показатель положительности по данным на 14 апреля составляет 3,14%, за две недели – 2,68%, за семь дней – 2,82%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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