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Влюбленные прогуливаются по центру грузинской столицы.

В Грузии 15 апреля отмечают День Любви

© photo: Sputnik / Александр Имедашвили
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210415/251467855/V-Gruzii-15-aprelya-otmechayut-Den-Lyubvi--.html

Праздник задумывался как альтернатива европейскому Дню святого Валентина, что не помешало грузинским влюбленным отмечать обе даты

ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. В Грузии 15 апреля отмечают День Любви – этот неофициальный, но пользующийся большой любовью среди населения праздник, страна празднует в 28-й раз.

Праздник был учрежден в стране в 1993 году по инициативе грузинского журналиста и деятеля шоу-бизнеса Бесика Чубинидзе. К слову, автор Дня любви родился в этот день – 15 апреля, а также посвятил этот праздник любимой супруге Майе.

Грузинский День любви был создан как альтернатива европейскому Дню святого Валентина, однако грузинские влюбленные до сих с удовольствием продолжают отмечать два праздника влюбленных в году.

По традиции в этом день возлюбленные обмениваются романтическими подарками, сладостями, мягкими игрушками и цветами.

Кстати, грузинский День Любви совпадает с казахстанским праздником Дня влюбленных, который в Казахстане отмечают также 15 апреля, только с 2011 года.

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