Праздник задумывался как альтернатива европейскому Дню святого Валентина, что не помешало грузинским влюбленным отмечать обе даты

ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. В Грузии 15 апреля отмечают День Любви – этот неофициальный, но пользующийся большой любовью среди населения праздник, страна празднует в 28-й раз.

Праздник был учрежден в стране в 1993 году по инициативе грузинского журналиста и деятеля шоу-бизнеса Бесика Чубинидзе. К слову, автор Дня любви родился в этот день – 15 апреля, а также посвятил этот праздник любимой супруге Майе.

Грузинский День любви был создан как альтернатива европейскому Дню святого Валентина, однако грузинские влюбленные до сих с удовольствием продолжают отмечать два праздника влюбленных в году.

По традиции в этом день возлюбленные обмениваются романтическими подарками, сладостями, мягкими игрушками и цветами.

Кстати, грузинский День Любви совпадает с казахстанским праздником Дня влюбленных, который в Казахстане отмечают также 15 апреля, только с 2011 года.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.